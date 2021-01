തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷം വിരമിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം കൂടി സര്‍വീസ് നീട്ടി നല്‍കണമെന്ന ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളും. പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കില്ല എന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നയമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്ക് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനിടെ ശമ്പള വര്‍ധനവില്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകള്‍ സമരം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

11-ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന ശുപാര്‍ശകളിലൊന്ന് ഈ വര്‍ഷം വിരമിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം കൂടി സര്‍വീസ് നീട്ടി നല്‍കണം എന്നത്. ഫലത്തില്‍ ഇത് പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും നിയമന നിരോധനത്തിലും തുല്യമാണ്. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ യുവാക്കളില്‍ നിന്നടക്കം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ ശുപാര്‍ശ അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ഇക്കാര്യം ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഇത് തന്നെ താങ്ങാന്‍ വലിയ പാടാണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമായ പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്ലാന്‍ കുറച്ച്, ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തിപ്പോകുന്നത്. ആ യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധ്യം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, കോവിഡ് വരുമാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ വിമര്‍ശനത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഉപസമിതി പരിശോധന ഇല്ലാതെ മന്ത്രിസഭ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം എടുത്തേക്കും.

Content Highlights: No plan to increase retirement age of govt employees, Pay commission report