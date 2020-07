തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്‍ അനീഷ് രാജന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണര്‍ അന്വേഷണ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

യു.എ.ഇ. കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാഴ്സലിന്റെ മറവിലാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് നടന്നത്. മുഖ്യ ആസൂത്രകയെന്ന് കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ഒളിവിലാണ്.

സ്വപ്‌നയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ശിവശങ്കറെ മാറ്റിയിരുന്നു. അതേസമയം ഐ.ടി. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ശിവശങ്കര്‍ ആറുമാസത്തെ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: no phone call from chief minister's office says customs over gold smuggling case