കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പറയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും റോള്‍ വേണം. അത് ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രസ്താവന. അതില്‍ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മുസ്ലീം മത വിശ്വാസിയും പുറത്ത് പോവേണ്ടി വരില്ലെന്ന് എത്രയോ തവണ ആവര്‍ത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ മനസിലായിട്ടും സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമം. ഇത് രാജ്യത്തെ നാണം കെടുത്താനാണ്. എന്‍.ആര്‍.സി രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അത് ആസാമിന് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണ്. നടപ്പിലാക്കാത്ത ഒരു നിയമത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വസ്തുത തിരിച്ചറിയാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേരളത്തില്‍ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് അടക്കം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേട്ടത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കണ്ടാ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനമെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നമില്ല. അക്കാര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

