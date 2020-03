കോഴിക്കോട്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍. സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും കടകള്‍ അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വരുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ബീവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റ് ജീവനക്കാരോട് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ജാഗ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോഴും മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുന്നതിനെതിരേ നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളടക്കം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിഎം സുധീരന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എക്‌സൈസ് മന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

content highlights; no need to close liquor shopes says minister TP Ramakrishnan