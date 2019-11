ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടിയിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിനി ഫാത്തിമാ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍.

സി.ബി.ഐയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം.

സി.ബി.ഐയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിലവിലെ അന്വേഷണസംഘത്തിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് തൃപ്തികരമായാണെന്നും കേസ് പരിഗണിക്കവേ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തില്‍ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍.എസ്.യുവാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.

content highlights: no need of cbi probe tamil nadu govrnment on fathima latheef death case