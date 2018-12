ന്യൂഡല്‍ഹി: ഷൊര്‍ണൂര്‍ എം.എല്‍എ പി.കെ. ശശിക്കെതിരെയുള്ള പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ശരിവെച്ചു. കൂടുതല്‍ നടപടി വേണ്ടെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആറു മാസത്തേക്ക് ശശിയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമാണ് ശരിവെച്ചത്. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ശശിക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗമായ യുവതിയാണ് ശശിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്.

ശശിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തുവെങ്കിലും പരാതി യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി കമ്മീഷന്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. യുവതിയോട് ശശി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതിലെ രീതിയാണ് കമ്മീഷന്‍ കുറ്റമായി കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന് ചേര്‍ന്ന പെരുമാറ്റം ശശിയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ കണ്ടെത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: no more action against pk sasi mla, cpim central committee