തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരുടേയും എം.എല്‍.എ.മാരുടേയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വച്ച് ഈടാക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ നിര്‍ദേശം. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ആറു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ആണ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സാലറി ചലഞ്ചായി നല്‍കുന്നതിന് പകരമായി പുതിയ നിര്‍ദേശം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും നേരത്തേ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെയും എം.പി.മാരുടേയും ശമ്പളം മുപ്പതു ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമാനമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എം.പി. ഫണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.

എം.പി. ഫണ്ട് നിര്‍ത്തലാക്കിയ തീരുമാനത്തെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എതിര്‍ത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാതൃക അതേപടി പകര്‍ത്താനുള്ള തീരുമാനമാണ് മന്ത്രിസഭ ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ആറു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. ഈ രീതിയില്‍ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അധികഭാരമാവില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തല്‍.

കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് വേണ്ടത്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ മാസം എടുത്തുള്ള ശമ്പളം പിടിക്കല്‍ ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാല്‍, പിടിക്കുന്ന ശമ്പളം പിന്നീട് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മടക്കി നല്‍കാമെന്നാണ് മറ്റൊരു നിര്‍ദേശം. 20,000 രൂപയില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ള പാര്‍ട്ട്‌ടൈം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്വന്തം നിലയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാം.

റവന്യു, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, പോലീസ്, സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മീഷനുകള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വകുപ്പില്‍ പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്കും സാലറി ചലഞ്ച് നിര്‍ബന്ധമാണ്.

content highlight: no exception for ministers and mla's in salary challenge 30% of salary will be cut for one year