കൊച്ചി: തൃശ്ശൂരിലെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ. തൃശ്ശൂരിൽ ആവശ്യമായി നടപടികളെല്ലാം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു. കേസ് കണ്ടെത്തുന്ന ഇടങ്ങൾ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകൾ ആക്കിമാറ്റുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് -എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്ത കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 25 പേരില്‍ 14 പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ്. ഈ 14 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടിക ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് തയാറാക്കാനായിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളം മുനമ്പത്ത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തൊഴിലാളികൾ എത്തുന്നത് കർശനമായി തടയുമെന്നും ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. പരമ്പരാഗതമായി ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എത്താറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആളുകൾ എത്തുന്നത് അ‌നുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അ‌​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

