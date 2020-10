കോട്ടയം: എന്‍.സി.പി ഇടത് മുന്നണിയില്‍ അടിയുറച്ച് നില്‍ക്കുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പന്‍ എംഎല്‍എ. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കി. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടത് പക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇടത് മുന്നണി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തള്ളി മാണി സി കാപ്പന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

യു.ഡി.എഫുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാന്‍ കാപ്പന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് യു.ഡി.എഫ് കണ്‍വീനര്‍ എം.എം ഹസന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. പാലാ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് എംഎം ഹസന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടത് മുന്നണിക്ക് കരുത്തേകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണിയെ മുന്നണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാലാ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇടതു മുന്നണിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍ പാലാ സീറ്റ് ആര്‍ക്കും വീട്ടുകൊടുക്കാന്‍ എന്‍.സി.പി തയ്യാറല്ലെന്നും പാല ചങ്കാണെന്ന നിലപാടും ആദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. മുന്നണി പ്രവേശനത്തിന് ഉപാധികള്‍ വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: no discussion wih UDF leaders say Mani C Kappan