തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതില്‍ അഴിമതി നടന്നെന്ന എംകെ മുനീര്‍ എംഎല്‍എയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ. ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതില്‍ ഒരുവിധത്തിലുള്ള അഴിമതിയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചര്‍ച്ചയില്‍ എംകെ മുനീര്‍ പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്‍ കോവിഡ് പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതികള്‍ നടത്തിയതായി ആരോപണമുന്നയിച്ചു. 300 രൂപയ്ക്കുള്ള പിപിഇ കിറ്റിന് 1500 രൂപ ചെലവാക്കി എന്നാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ദുര്‍ബലമായ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. കേരള മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് കോര്‍പറഷേന്‍ മുഖേനയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പര്‍ച്ചേസും നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും സുതാര്യമായും ആണ് നടക്കുന്നത്.

പിപിഇ കിറ്റ്, ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളും നേരത്തേതന്നെ ശേഖരിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതു പ്രകാരം കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഇവ ശേഖരിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളായ ഡിആര്‍ഡിഒ, സിട്ര എന്നിവയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുള്ള ഉപകരണങ്ങളേ നമുക്ക് വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കൂ. ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പിനും സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇ മാര്‍ക്കറ്റ് പ്ലേസില്‍ ലഭ്യമായ നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ അതില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് നമ്മള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി 187 കോടി രൂപയോളം ചെലവായിട്ടുണ്ട്. നാല് ലാബുകൾ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് 21 ലാബുകളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇവിടേയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം പര്‍ച്ചേസ് വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഴിമതിയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാന്‍ സാധിക്കും.

കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ മാര്‍ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അത് ശരിതന്നെയാണ്. മിറ്റിഗേഷന്‍ മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ച അമേരിക്കയില്‍ മരിച്ചത് 1.75 ലക്ഷം പേരാണ്. നാം ആ മെത്തേഡ് അല്ല സ്വീകരിച്ചത്. ക്ലസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്.

താല്‍കാലികമായി എടുക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവില്‍ പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

