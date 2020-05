തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് കേസുകളുണ്ടാകാം. ആദ്യഫലം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളാണ് ഏടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് പേര്‍ക്കും എവിടെനിന്നാണ് രോഗം രോഗം വന്നതെന്ന്‌ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രണ്ട് പേരുടെയും പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടവരെ ആശുപത്രിയിലും, ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യേണ്ടവരെ ക്വാറന്റൈനിലുമാക്കി. കര്‍ശനമായ സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കണമെന്ന് നെയ്യാറ്റിന്‍കര നിവാസികളായവരോട് സര്‍ക്കാര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ വന്നാല്‍ പോലും അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്ജുകളും കല്യാണമണ്ഡപങ്ങളും ഹോസ്റ്റലുകളും സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരുമിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്കൊന്നും രോഗം വരാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

