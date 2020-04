തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ ഒരു സംഘര്‍ഷവുമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചില കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ നടപ്പാക്കാന്‍ പറ്റുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം ചൂണ്ടക്കാണിച്ച റെഡ് സോണ്‍ ജില്ലകളല്ല നമ്മള്‍ റെഡ് സോണില്‍പ്പെടിത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഇവിടുത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും സ്വാഭാവികമായും അത് കേന്ദ്രത്തിന് മനസിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് സംഘര്‍ഷമോ തര്‍ക്കമോ ഒന്നുമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: No conflict between Center and State, says pinarayi vijayan