കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ പി കെ രാഗേഷിനെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു. 55 അംഗ കൗണ്‍സിലില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കാന്‍ 28 പേരുടെ പിന്തുണ വേണം.

എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ആകെയുള്ള 26 അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത്. യുഡിഎഫ് ഒന്നടങ്കം ചര്‍ച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

നേരത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് മേയര്‍ക്കെതിരായ യുഡിഎഫിന്റെ അവിശ്വാസപ്രമേയം ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ പി കെ രാഗേഷ് കൂറുമാറി പിന്തുണച്ചതോടെ വിജയിച്ചിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സുമാ ബാലകൃഷ്ണനാണ് യുഡിഎഫ് മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ള സാധ്യത മങ്ങുകയാണ്.

