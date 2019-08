തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, സര്‍ക്കാര്‍ അത് നടപ്പാക്കാന്‍ തയ്യാറായി. സുപ്രീംകോടതി ഇനി മാറ്റി പറഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അതനുസരിക്കും. നേരത്തെ തന്നെ ഇതേ നിലപാടാണ് ഞങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് സിപിഎം പറഞ്ഞത് പുതിയ കാര്യമല്ല. നേരത്തെയും അങ്ങനെയാണ്. വിശ്വാസികള്‍ കൂടി അണി നിരക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയും മുന്നണിയുമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. എന്നാല്‍ വിശ്വാസികളുടെ അട്ടിപ്പേര്‍ അവകാശപ്പെടുന്ന ചിലയാളുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്കെതിരാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രചാരണം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നു. അക്കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ച് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതില്‍ ജാഗ്രതകുറവുണ്ടായതാണ് ഞങ്ങള്‍ സ്വയം വിമര്‍ശനമായി കണ്ടത്. അല്ലാതെ നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മറ്റും ആ ഘട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞ് നടന്നവര്‍ ഇപ്പോള്‍ എവിടെ പോയി. നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ വാക്താക്കളും നേതാക്കളും പരസ്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ. അവരെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളയല്ലേ അവര്‍ വഞ്ചിച്ചത്. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അവരെ വിശ്വസിച്ച് കാണില്ലേ...? ഭരണഘടനയനുസരിച്ചേ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഞങ്ങള്‍ക്കത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക ക്ഷീണമൊന്നും വരില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.

വനിതാ മതില്‍ എന്നത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച വനിതാ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ മല കയറിയത് ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വികാരം ഉയര്‍ന്നു വന്നതാണ് ലോക്‌സഭയിലെ പരാജയത്തിന് കാരണം. അത് കൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫിന് അത്രയും സീറ്റ് ലഭിച്ചത്. ലോക്‌സഭയില്‍ ലഭിച്ച സീറ്റ് കണ്ട് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണെന്ന് യുഡിഎഫ് കരുതേണ്ട. ബിജെപി എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊന്നും എല്‍ഡിഎഫിനേ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.

