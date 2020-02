തിരുവനന്തപുരം: ബീഫ് ഒഴിവാക്കി കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ ഭക്ഷണ മെനു പുറത്തിറക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് ക്യാമ്പുകളില്‍ പുതിയ ബാച്ച് പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബെറ്റാലിയന്‍ മേധാവികള്‍ക്കടക്കം പുതിയ മെനു ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉത്തരവ് കൈമാറിയത്. പോലീസ് അക്കാദമിയില്‍നിന്നാണ് വിവാദ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്.

അതേസമയം, മെനുവില്‍ ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തില്‍ ബീഫ് ഒഴിവാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന് നിരോധനമില്ലെന്നുമാണ്‌ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധനാണ് മെനു തയ്യാറാക്കിയതെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ബീഫ് എന്തുകൊണ്ട് മെനുവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയോ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി പോലീസ് നല്‍കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പോലീസുകാരുടെ ഭക്ഷണ മെനുവില്‍ ബീഫ് വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്തിയ ബാച്ചിലെ പോലീസുകാരുടെ മെനുവില്‍നിന്ന് ബീഫ് പുറത്തായതോടെയാണ് വിവാദമുയര്‍ന്നത്.

content highlights; no beef items in kerala police new food menu