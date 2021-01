തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ബജറ്റിലുണ്ടാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്. വാക്‌സിനേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനം വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തേക്കുറിച്ച് പറയാനാകില്ല. കേന്ദ്രം സൗജന്യമായി തന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ നമ്മള്‍ അത്രയും പൈസ മുടക്കിയാല്‍ മതിയെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബജറ്റില്‍ നികുതി ഭാരമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇളവുകളുമുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ പരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ബജറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ സഹായം ഉണ്ടാകും. കാര്‍ഷിക സമരകാലത്ത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം ബജറ്റിലുണ്ടാകും. ബജറ്റ് അറിയപ്പെടാന്‍ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടി മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ബജറ്റ് എന്ന് നിലയിലായിരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷക്കാലം കര്‍കശമായ ധന നയമാണ് പിന്തുടര്‍ന്ന് വന്നിരുന്നതെന്നും കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അയവുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് അവസാവന ബജറ്റായതിനാല്‍ പേഴ്‌സ് അയക്കേണ്ടിവരും. പലരേയും പരിഗണിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചെവികൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊന്നലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

