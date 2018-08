ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിന് കേരളത്തിന് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് (എയിംസ്) അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം. ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ ലോക്‌സഭയില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ശശി തരൂര്‍ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കേരളത്തില്‍ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു നിര്‍ദേശമോ ഉറപ്പോ നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് തരൂരിന് രേഖാമൂലം നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എയിംസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Shocker: In reply to my question in LS, BJP Govt today says they never announced any AIIMs for Kerala, so the question about an AIIMS in Thiruvananthapuram does not arise. If anyone doubted BJP's contempt for the public of Kerala, this should dispel it conclusively.