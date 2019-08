കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിഷ ജോസ് കെ മാണി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായേക്കും. പ്രഥമ പരിഗണന നിഷയ്ക്കാണ് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. നിഷയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ പിജെ ജോസഫ് വിഭാഗവും എതിര്‍ക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.

പാലായിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഐക്യത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സീറ്റ് കൈവിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, യുഡിഎഫിന് പാലായിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

പാലാ മണ്ഡലത്തിന്റെ രൂപവത്കരണത്തിനുശേഷം മാണിക്കല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും ഇവിടെനിന്ന് വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ പാലാ വിട്ടുകളയുന്ന സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയാണ് പാല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആഭ്യന്തര കലഹം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പോലും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ തര്‍ക്കം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എന്നാണ് സൂചന.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ യുഡിഎഫ് അടിയന്തര നേതൃയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കം പാടില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് യുഡിഎഫ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിഷ ജോസ് കെ മാണിക്കാണ് വിജയ സാധ്യതയെന്നാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. മാണിയുടെ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

അതിനിടെ, രാജ്യസഭയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ച് ജോസ് കെ മാണി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായവും ചിലര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, നേരത്തെ ലോക്‌സഭാംഗത്വം രാജിവച്ചാണ് ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്. ഇനി രാജ്യസഭാംഗത്വംകൂടി രാജിവച്ചാല്‍ അത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.അതിനാല്‍ മാണിയുടെ കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള മറ്റൊരാള്‍ മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവെയുള്ളത്.

