കൊച്ചി: കേരളത്തില്‍ ഐ എസ് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ ഐ എ)തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മൂന്നിടങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി. കാരയ്ക്കല്‍, കുംഭകോണം, രാമനാഥപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൊച്ചിയില്‍നിന്നുള്ള എന്‍ ഐ എ സംഘത്തിന്റെ റെയ്ഡ്. എസ് ഡി പി ഐ, പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്, തൗഹീദ് ജമാ അത്ത് എന്നീ സംഘടനകളുടെ ഓഫീസുകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്‌.

കേരളത്തില്‍ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ഐ എസ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ റിയാസ് അബൂബക്കര്‍ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മൂന്നിടങ്ങളില്‍ എന്‍ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. റെയ്ഡില്‍ ചില സുപ്രധാന രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് വിവരം. പാലക്കാട് മുതലമട സ്വദേശിയായ റിയാസിന് തമിഴ്‌നാടുമായും അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്‍ ഐ എക്ക് സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലുള്ളവരുമായി റിയാസ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാറ്റ് നടത്തിയതായും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ആക്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ ശേഖരിക്കാനും റിയാസ് ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങളുടെയും ശ്രീലങ്കന്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എന്‍ ഐ എയുടെ റെയ്ഡ്. ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്‍ സഹ്‌റാന്‍ ഹാഷിമിന്റെയും മതപ്രഭാഷകന്‍ സാക്കിര്‍ നായിക്കിന്റെയും കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു റിയാസ് അബൂബക്കര്‍. ഒളിവിലുള്ള ഐ എസ് കേസ് പ്രതികളായ അബ്ദുള്‍ റഷീദ് അബ്ദുള്ള, അബ്ദുള്‍ ഖയൂം തുടങ്ങിയവരുമായും റിയാസ് സ്ഥിരമായി ആശയവിനിമയവും നടത്തിയിരുന്നു.

നേരത്തെ ഐ എസ് ബന്ധം സംശയിച്ച് തിരുനെല്‍വേലിയില്‍നിന്ന് മൂന്നുപേരെ എന്‍ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

