കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ രണ്ട് പേര്‍കൂടി അറസ്റ്റില്‍. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഷെഫീക്ക്, ഷറഫുദ്ദീന്‍ എന്നിവരെയാണ് എന്‍ഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കെ.ടി റമീസിന്റെ സഹായികളാണ് ഇവര്‍. ഇവരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേക എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

കെ.ടി റമീസിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ഇവരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി സ്വര്‍ണം ശേഖരിച്ച് നിക്ഷേപകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിന് സാമ്പത്തികം മുടക്കിയിരുന്നത് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളാണെന്നും അവരിലേക്ക് ഇടനിലക്കാരായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് റമീസിന്റെ സഹായികളാണെന്നും എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ റമീസിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കോടതി കസ്റ്റഡി നീട്ടി നല്‍കി.

Content Highlights: NIA arrests two more in gold smuggling case