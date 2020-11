Photo: www.nia.gov.in

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ മലപ്പുറം വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഫ്‌സല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ കൂടി എന്‍.ഐ.എ. പ്രതി ചേര്‍ത്തു.

മുഹമ്മദ് അഫ്‌സലിനെ എന്‍.ഐ.എ. ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. മുഹമ്മദ് അഫ്‌സലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍നിന്നുമാണ് എന്‍.ഐ.എയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്.

ബാക്കിയുള്ള നാലുപേര്‍ വിദേശത്താണുള്ളത്. ഇവരെ പിടികൂടാന്‍ എന്‍.ഐ.എ. ഇന്റര്‍പോളിന്റെ സഹായം തേടും.

സ്വര്‍ണം കടത്തുന്നതിന് പണം സമാഹരിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സംഘമാണ് ഇവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇവര്‍ക്ക് എതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കും.

content highloghts: nia arraigned five more people as accused in gold smuggling case