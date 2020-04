തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19-നെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടാന്‍ തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് ഫലപ്രദമായ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്ന് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. 'കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയും തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ അസാപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വെബിനാറില്‍ 5640 പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. ആഗോളതലത്തില്‍ തൊഴില്‍രംഗത്ത് രൂപപ്പെട്ട അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും തൊഴില്‍നഷ്ടവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. എന്നാല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആഗോളസമ്പദ്ഘടന ദീര്‍ഘകാലമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കാള്‍ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തികവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഈ അവസ്ഥയില്‍ തൊഴില്‍മേഖല ഏറെ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആര്‍ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ബിഗ് ഡാറ്റ, ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങി നവീന സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉണര്‍വ് നഷ്ടമാകുന്നത് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്തുള്ള വ്യവസായസംരംഭങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ഇത് തൊഴിലന്വേഷകരുടെ അവസരങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, തൊഴില്‍ കമ്പോളത്തിലെ സാധ്യതകള്‍ക്കനുസൃതമായി വിദ്യാര്‍ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാധ്യതകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും വെബിനാറില്‍ ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ മേഖലയെക്കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. നൈപുണ്യവികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തൊഴില്‍ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ ചവറയില്‍ ഐ.ഐ.ഐ.സി. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴില്‍ എന്ന നയമാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്.

കേരളാ അക്കാദമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍സ് എക്‌സലന്‍സിന്റെ കീഴില്‍ ഏറെ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മേഖലകളില്‍ ഐ.ടി. യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ ഭാവി തൊഴില്‍ സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെയും തൊഴില്‍ നൈപുണ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സി.ഡി.സി.കള്‍ വഴിയും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററുകള്‍ വഴിയും കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കരിയര്‍ പോളിസി സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് വരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ തിരികെയെത്തിക്കാനും അവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികളില്‍ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി നൈപുണ്യവികസനപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കി തൊഴില്‍ക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നത്സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍, തൊഴില്‍രംഗത്ത് അവര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥ, അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിടവ്, വര്‍ഷംതോറും ഉയരുന്ന തൊഴിലന്വേഷകരുടെ എണ്ണം, പരമ്പരാഗത വ്യവസായമേഖലയിലേത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഭാവി തുടങ്ങി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കേരളത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരിക എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ഇതിനു മുന്നോടിയായി അസാപ്, കേരള അക്കാദമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍സ് എക്‌സ്‌ലന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേനനൈപുണ്യവികസനപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍, ആരോഗ്യപരിപാലനം, നിര്‍മ്മാണമേഖല, ഉല്‍പ്പാദനം, വിതരണം, ഗതാഗതം, വിനോദസഞ്ചാരം, വാഹനവ്യവസായം, ബാങ്കിംഗ് ആന്റ് ഫിനാന്‍സ്, സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങി നല്ല തോതില്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകാവുന്ന മേഖലകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴില്‍ക്ഷമത ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അഭ്യസ്തവിദ്യര്‍ക്കായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കി.

ഉല്‍പ്പാദന-സേവന-ഗതാഗത-ക്രയവിക്രയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണതോതിലാകാന്‍ മാസങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും എന്നതിനാല്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. കഴിയാവുന്നത്ര അതിഥിതൊഴിലാളികളെ നിര്‍മ്മാണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് തൊഴിലുടമകളുമായും ചെറുകിട വ്യവസായികളുമായും കൂടിയാലോചന നടത്തും.തൊഴിലന്വേഷകരെയും തൊഴില്‍ദാതാക്കളെയും ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴി തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് കെയ്‌സ് മുഖേന സ്‌റ്റേറ്റ് ജോബ് പോര്‍ടല്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോബ് പോര്‍ടലില്‍ ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും മറ്റ് ദൈനംദിന ജോലികള്‍ക്കുമായി തൊഴിലാളികളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 'സ്‌കില്‍ രജിസ്ട്രി' എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിലവിലുണ്ട്. മൊബൈല്‍ പ്ലേ സ്‌റ്റോറില്‍ കയറി കേരള സ്‌കില്‍ രജിസ്ട്രി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. കസ്റ്റമര്‍ക്കും സര്‍വീസ് പ്രൊവൈഡര്‍ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന്റെ തൊഴില്‍സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലന സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്ലാന്റേഷന്‍, നിര്‍മാണം,ശുചീകരണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കാര്‍ഷികോല്‍പ്പാദനം വര്‍ധിപ്പിച്ച് ഭക്ഷ്യരംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപത ആര്‍ജ്ജിക്കുക എന്നതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കേരളത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിവിധ തൊഴില്‍മേഖലകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ വിലയിരുത്തി പ്രതിസന്ധികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൊഴില്‍ മേഖല നിശ്ചലമായ സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ക്ഷേമനിധികള്‍ മുഖേന സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിവരികയാണ്. 75 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപ അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞതായും തൊഴില്‍ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കേരളം നേരിടാന്‍ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കല്‍ നിപ, ഓഖി, രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ എന്നിവ അതിജീവിച്ചതുപോലെ എളുപ്പമാകില്ല എന്നും അതേസയമം, ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തെയും അതിജീവിക്കാനാവുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlight: new projects will be introduced in kerala's employment zones says minister tp ramakrishnan