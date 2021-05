തലമുറ മാറ്റം എന്ന അനിവാര്യതയിലേക്ക് ഒടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും. തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പോലും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ 'മറന്ന' രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയില്‍നിന്ന് ഒടുവില്‍ പുറത്ത്. രണ്ടാം നിരയിലെ ഒറ്റയാന്‍ വി.ഡി സതീശന്‍ ആ പദവിയിലേക്ക്.

ഗ്രൂപ്പ് മൂപ്പന്മാരുടെ കല്‍പനകള്‍ യുവാക്കള്‍ കൊട്ടയിലിട്ടു. ചെന്നിത്തലയുടെ പേര് പറയാന്‍ 'ഐ'യിലേയും 'എ'യിലേയും മാനേജര്‍മാര്‍ ഓതിവിട്ട യുവ എം.എല്‍.എമാര്‍ നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മനസ്സു തുറന്നു. അവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു. ഈ പോക്കാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോ ഉള്ള 21 പോലും അടുത്ത തവണ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അവര്‍ പലരും തുറന്നുപറഞ്ഞെന്നാണ് കേള്‍വി. അത് അച്ചടക്കലംഘനമാകുമോ, ശിക്ഷ എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര്‍മാര്‍ ഇനി തീരുമാനിക്കും.

അല്ലെങ്കിലും വിരമിക്കാന്‍ മറന്ന പല ഗ്രൂപ്പ് മൂപ്പന്മാര്‍ക്കും ഇനി നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ യുവാക്കളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. തങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ് ഇരുളടയുന്നതെന്ന് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കി. അതിനനുസരിച്ച് ക്ലൈമാക്സില്‍ കളി മാറ്റി കളിച്ചു. എം.പിമാരില്‍ പലരും ചെന്നിത്തലയെ കൈവിട്ടു. അതാണ് സതീശന്‍ എന്ന ട്വിസ്റ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇതില്‍ കെ. സുധാകരന്റെ റോളും നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. 'ഐ' ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ചെന്നിത്തലയുമായി അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല കുറേക്കാലമായി സുധാകരന്‍. കണ്ണൂരില്‍ കെ. സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 'ഐ' ഗ്രൂപ്പ് ഏറക്കുറേ പ്രത്യേക ടീമായാണ് നില്‍ക്കുന്നതും. സതീശനെ വാഴിക്കാന്‍ അവസാന നിമിഷം 'ഐ' ഗ്രൂപ്പില്‍ നടത്തിയ അട്ടിമറിക്ക് സുധാകരന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പുസമവാക്യങ്ങളിലെ പൊളിച്ചെഴുത്തിനും സതീശന്റെ വരവ് തുടക്കമാകും കരുണാകരന്‍-ആന്റണി കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് ചെന്നിത്തല-ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ആയി മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മാറിയതും 15 വര്‍ഷത്തോളം സഞ്ചരിച്ചതും. ഇനി അതാവില്ല സ്ഥിതി. പുതിയ നേതാക്കളിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് വഴിമാറുകയാണ്. പരമ്പരാഗത 'ഐ'യിലേയും 'എ'യിലേയും പുതുനിര കൈകോര്‍ക്കും. പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പിറക്കും.

ഇരു ക്യാമ്പും തമ്മില്‍ നടന്ന ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട രൂക്ഷമായ വടംവലികള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം സതീശന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ നോമിനിയായ സജീവ് ജോസഫും യുവ എം.എല്‍.എമാരില്‍ മൂന്നു പേരും ഒഴികെ 'എ', 'ഐ' ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സംയുക്തമായി ചെന്നിത്തലയെ പിന്തുണച്ചു എന്ന അവകാശവാദമായിരുന്നു ചെന്നിത്തല ക്യാമ്പ് ആദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 'ഐ' ഗ്രൂപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷവും 'എ' ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതാനും എം.എല്‍.എമാരും അടക്കം 12 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ചെന്നിത്തലയ്ക്കായി ശക്തമായി വാദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. വിവേകത്തോടെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിച്ചതായായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അടക്കം ശക്തമായ കാമ്പയിന്‍ രൂപപ്പെട്ടു. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരഗതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, താന്‍ ചെന്നിത്തലയ്ക്കായി വാദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യംവരെ ഉണ്ടായി. അതിനെല്ലാം ഒടുവിലാണ് സതീശന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ അനുകൂലവിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പില്‍ തുടങ്ങി 'ഐ' ഗ്രൂപ്പിലെത്തി ഏറക്കുറേ ഒറ്റയാനായി നിന്ന സതീശന്‍ സമീപകാലത്തായി ചെന്നിത്തലയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. വാഴക്കനും പന്തളവും ശൂരനാടും അടങ്ങുന്ന 'ഐ' ഗ്രൂപ്പിലെ മാനേജര്‍മാര്‍ ചെന്നിത്തലയെ വീണ്ടും വാഴിക്കാന്‍ കൊണ്ടുപിടിച്ചു ശ്രമിച്ചു. 'എ' ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗവും ഗ്രൂപ്പ് വൈര്യം മറന്ന് പിന്തുണച്ചു. സ്വന്തം സാധ്യത തേടിയത് തിരുവഞ്ചൂരും പി.ടിയും മാത്രമാണെന്നാണ് സൂചന. പി.സി.സി. പദം മോഹിച്ച് ചെന്നിത്തലയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയ 'എ' ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര്‍ക്കും കളി പിഴച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര്‍മാര്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്ത യുവ എംഎല്‍എമാരാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ചത്. ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കസേര ഉറപ്പിച്ച് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷ പദമെന്ന പ്രത്യുപകാരമായിരുന്നു 'എ' ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വപ്നം.



പുതു ടീമുമായി കൂടുതല്‍ ഉറപ്പോടെ പിണറായി വിജയന്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്തനാകുമ്പോള്‍ ഉറപ്പാക്കിയ തുടര്‍ഭരണത്തില്‍ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിച്ച കെ.കെ. ശൈലജ പാര്‍ട്ടി വിപ്പില്‍ ഒതുങ്ങുന്നു. കുറച്ച് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലും ഇതുപോലൊരു വിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വി.ഡി. സതീശന്‍. 2011-ല്‍ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ജയിച്ച ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരില്‍ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച മന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനായിരുന്നു.' ഐ' ഗ്രൂപ്പില്‍നിന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ്, സതീശന്‍, സി.എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍, എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യ സൂചന.

സമാജികനെന്ന നിലയിലും എം.എല്‍.എ. എന്ന നിലയിലും നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോഡ്. മികച്ച വാഗ്മി എന്നിട്ടും അന്നത്തെ സസ്പെന്‍സില്‍ സതീശന് പകരം വി.എസ്. ശിവകുമാര്‍ സര്‍പ്രൈസ് എന്‍ട്രിയായി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ നിന്നുള്ള ഇടപെടലാണ് ആ സര്‍പ്രൈസിന് പിന്നില്‍ എന്നാണ് അണിയറയില്‍ കേട്ടത്. സതീശന്‍ ഒതുക്കപ്പെട്ടു. 10 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ അതേ ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഭാനാഥനായി സതീശന്‍ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു. മന്ത്രിയാകുന്നത് തടഞ്ഞവരെ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റിയുള്ള തിരിച്ചുവരവ്.

തലമുറ മാറ്റത്തിന്റെ അടുത്തരംഗം ഇന്ദിര ഭവനിലായിരിക്കും. ഏത് നിമിഷവും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പണിപോകും. സ്വയം മാറുമോ മാറ്റുമോ എന്നേ അറിയാനുള്ളൂ. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ജാതകം കുറിക്കാനും അശോക് ചവാനും സംഘവും വരുന്നുണ്ട്. ചെന്നിത്തല നല്ലൊരു സൂചനയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക്. കേരളത്തിലെ ഹൈക്കമാന്‍ഡും 'ഐ', 'എ' ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മാനേജര്‍മാരും ചേര്‍ന്ന് സംഘടിതമായി വെട്ടിയ കെ. സുധാകരന്റെ വരവാകുമോ പി.സി.സിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക്. അതോ സുധാകരനും കടന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കടന്ന് വമ്പന്‍ അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ?

കെ.സിയുടെ അനിഷ്ടം സുധാകരന് പല തവണ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സുധാകരന്‍ അധ്യക്ഷനാവുകയാണെങ്കില്‍ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐ ഗ്രൂപ്പിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും. ഐ ഗ്രൂപ്പ് സുധാകരനിലും സതീശനിലുമായി വിഭജിക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കില്‍ ഇവരുടെ അച്ചുതണ്ടില്‍ പുതിയ ചേരി രൂപം കൊള്ളും. അത് ഭാവിയിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി പരിണമിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരുവശത്ത് ഇവരും മറുവശത്ത് 'എ' ഗ്രൂപ്പിലെ യുവസംഘവുമായി കളി തുടരും.

ഗ്രൂപ്പ് പലതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി വിഷ്ണുനാഥ്, ഹൈബി, ഷാഫി, റോജി, ശബരീനാഥന്‍, സിദ്ദിഖ്, ബല്‍റാം തുടങ്ങിയ യുവസംഘം പല കാര്യങ്ങളിലും യോജിച്ചാണ് നീങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇടപെടലുകളില്‍ അടക്കം.

പിണറായിയെ ജനം സ്വീകരിച്ചതിന് കാരണങ്ങള്‍ പലതുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, അതില്‍ ചെന്നിത്തലയെ ജനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരുത്തരവും ഉണ്ട്. ഒരേസമയം ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും ജാഗ്രതയോടെ ചെന്നിത്തല പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. പക്ഷേ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം മാത്രമായി ആ ദൗത്യം ചുരുങ്ങി. വ്യക്തമായും കൃത്യതയോടെ പറയുന്ന പിണറായി ഒരുവശത്ത്. അരമണിക്കൂര്‍ പറഞ്ഞ് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അവിടെ തന്നെ നഷ്ടമാക്കി പോകുന്ന സ്ഥിതി മറുവശത്ത്.

പണ്ടത്തെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇപ്പോള്‍. ആ കാലാവസ്ഥ മാറിയത് പോലും ചില നേതാക്കള്‍ അറിയുന്നില്ല. സൈബര്‍ യുഗം പരമ്പരാഗത രീതികളെ താലോലിക്കാറില്ല. ഖദര്‍ കണ്ടും വള്ളിച്ചെരുപ്പിട്ട് ലാളിത്യം കാട്ടുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വശംവദരാകുന്ന ആളുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. വിരമിക്കാന്‍ പ്രായമായെന്ന് ചില നേതാക്കള്‍ എങ്കിലും സ്വയം ഓര്‍ക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ജൂനിയേഴ്‌സ് അത് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കണം. സ്വയം വിരമിക്കാത്തവര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിത വിരമിക്കല്‍ സ്‌കീം നടപ്പാക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ജനം ഇനിയും പഠിപ്പിക്കും. പഴയ നമ്പറുകള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന മാര്‍ക്കറ്റല്ല പുതിയ രാഷ്ട്രീയം. പുതിയ പിണറായിയെ ഇനി സതീശനും കൂട്ടരും എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതാണ് കാണാന്‍ പോവുന്ന അങ്കം.

