കോഴിക്കോട്: സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരേയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദം കത്തിനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ കോഴിക്കോട് പുതിയ കമ്മീഷണര്‍ ചുമതലയേറ്റു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ്.കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിന് പകരം കെ. സഞ്ജയ്കുമാര്‍ ഗുരുദിന്‍ ഐ.പി.എസാണ് പുതിയ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ശനിയാഴ്ച ചുമതലയേറ്റത്. പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലേയാക്കാണ് കാളിരാജ് മഹേഷ്‌കുമാറിന് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചത്.

യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി മൂന്നിന് ശബരിമല കര്‍മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ മിഠായിതെരുവില്‍ നടന്ന അക്രമ സംഭവമാണ് കാളിരാജ് മഹേഷ്‌കുമാറിന് അടിയന്തര സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായത്.

അക്രമം തടയന്നതിനായി നടത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ അപ്പാടെ പാളിപ്പോയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സേനയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്നു തന്നെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായി. ഇതില്‍ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ കമ്മീഷണര്‍ ചുമതലയേറ്റത്.



സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റ കെ.സഞ്ജയ് കുമാര്‍ ഗുരുദിന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കമ്മീഷണര്‍ കാളിരാജ് മഹേഷ്‌കുമാര്‍ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു.

കെ.എ.പി ബറ്റാലിയനില്‍ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് കമാന്‍ഡന്റ് ആയ ഡി.ഐ.ജി സഞ്ജയ് കുമാര്‍ കുമാര്‍ ഗുരുദിന്‍ ഐ.പി.എസ് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കാസര്‍ഗോഡ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില്‍ കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ട്. സൈബര്‍ സുരക്ഷ വിദഗ്ധന്‍ കൂടിയാണ്.

ഇതിനിടെ കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരേ എഫ്.ബി പോസ്റ്റിട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസുകാരന്‍ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിനെതിരെ രണ്ട് ദിവസത്തില്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സേനാംഗങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റിടുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഉമേഷ് പോസ്റ്റിട്ടത് എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പരാതിപ്പെടുന്നതിന് പകരം എഫ്.ബി പോസ്റ്റിട്ടത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രഞ്ച് ഡി.വൈ.എസ്.പി ബിജു കെ സ്റ്റീഫന്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി പി.ബി രാജീവിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമര്‍പ്പിച്ചത്.