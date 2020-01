തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സൂപ്പര്‍ പ്രൈം ടൈമിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

മുരളീധരന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ...

കേരള ഗവണ്‍മെന്റിലെ മന്ത്രിമാര്‍ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്‍കിയ അപേക്ഷകളില്‍ ഒരെണ്ണംപോലും നിരസിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും, രാജ്യം മുഴുവനുള്ള മന്ത്രിമാരുടെയും എം.പിമാരുടെയും വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതിയുടെ അവസാനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ എന്റെ ചുമതലയാണ്.

കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള ഒരു ശുപാര്‍ശപോലും നിരസിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില മന്ത്രിമാരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെ പോലും വിലക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ പുറത്തുപോകുന്നതിനു വിലക്കിയെന്നു പറയുന്നത് പ്രചരണം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയേ വന്നിട്ടില്ല. എന്റെ അറിവില്‍ അങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷയേ വന്നിട്ടില്ല.

പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ എന്റെ അറിവില്‍ ഒരു അപേക്ഷ വന്നിട്ടില്ല. ആരുടെയൊക്കെ അപേക്ഷകളാണ് അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെട്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറയണം- മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

വി മുരളീധരന്‍ അന്ന് മന്ത്രിയല്ലെന്ന് വിമര്‍ശം

അതേസമയം മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചര്‍ച്ചയിലെ മറ്റൊരു പാനലിസ്റ്റ് എന്‍. അജിത് കുമാര്‍ (ലോക കേരള സഭാ പ്രതിനിധി) പ്രതികരിച്ചു. 2018 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേരളത്തില്‍ പ്രളയമുണ്ടായത്. 2018 ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഗള്‍ഫിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറിമാരടക്കം എല്ലാവര്‍ക്കും വിസ അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അത് വിലക്കി. അന്ന് മുരളീധരന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ലെന്നും അജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

2019 മേയിലാണ് മുരളീധരന്‍ രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

