കൊച്ചി: നെടുങ്കണ്ടം രാജ്കുമാര്‍ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസില്‍ ഇടുക്കി മുന്‍ എസ്.പി കെ.ബി. വേണുഗോപാലിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി രണ്ട് ഡി.വൈ.എസ്.പിമാരുടെ മൊഴി. രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത വിവരം എസ്.പിയെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സി.ബി.ഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പിമാര്‍ മൊഴി നല്‍കി.

ഇടുക്കി മുന്‍ എസ്.പി. കെ.ബി. വേണുഗോപാല്‍, ഡി.വൈ.എസ്.പിമാരായ പി.പി.ഷംസ്, അബ്ദുള്‍ സലാം എന്നിവരെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാനും സി.ബി.ഐ. തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസ് പോലീസും പിന്നീട് കമ്മീഷനും അന്വേഷിച്ച സമയത്ത്, രാജ്കുമാറിനെയും രണ്ടു സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത കാര്യം താന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന മൊഴിയാണ് കെ.ബി. വേണുഗോപാല്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതേ മൊഴിയാണ് സി.ബി.ഐക്കും അദ്ദേഹം നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ രാജ്കുമാറിനെയും രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത വിവരം തങ്ങള്‍ വേണുഗോപാലിനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ സ്‌പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡി.വൈ.എസ്.പി. അബ്ദുള്‍ സലാം(നിലവില്‍ ഇടുക്കിയിലെ ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്‌മെന്റ് ഡി.വൈ.എസ്.പി.), കട്ടപ്പന ഡി.വൈ.എസ്.പി. ആയിരുന്ന പി.പി. ഷംസ്(നിലവില്‍ മലപ്പുറം നര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് ഡി.വൈ.എസ്.പി.) എന്നിവര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മൊഴി.

അബ്ദുള്‍ സലാമിന്റെ മൊഴി ഇങ്ങനെയാണ്: ജൂണ്‍ 14ന് ഇടുക്കി എസ്.പി. വേണുഗോപാലിനെ കാണാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി. ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് അഞ്ചുദിവസത്തെ അവധി ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് അറിയിക്കാനും അവധി വാങ്ങാനുമാണ് നേരിട്ട് പോയത്. അവധിക്കാര്യം പറഞ്ഞതു കൂടാതെ രാജ്കുമാറിനെയും രണ്ട്‌ സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത കാര്യവും പറഞ്ഞുവെന്ന് അബ്ദുള്‍ സലാം മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു.

സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് കട്ടപ്പന ഡി.വൈ.എസ്.പി. ആയിരുന്ന പി.പി. ഷംസ് അച്ഛന്റെ ഹൃദ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവധിയിലായിരുന്നു. അവധിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനായിരുന്നു ഷംസിന് വേണുഗോപാല്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നത്. രാജ്കുമാറിനെയും സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത വിഷയം 13-ാം തിയതി രാവിലെ ഫോണില്‍ വേണുഗോപാലിനെ അറിയിച്ചതായാണ് ഷംസും മൊഴി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

വേണുഗോപാലിനെയും അബ്ദുള്‍ സലാമിനെയും ഷംസിനെയും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാനാണ് സി.ബി.ഐ. തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാനുള്ള സമ്മതപത്രം മൂന്നുപേരും ഒപ്പിട്ട് നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വേണുഗോപാല്‍ ചില ഉപാധികള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും എങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകാമെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

