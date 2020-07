ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്ന് വ്യോമസേനയ്ക്കായി എത്തുന്ന അഞ്ച് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഹരിയാണയിലെ അംബാല വ്യോമതാവളത്തിലിറങ്ങിയ വിമാനങ്ങളെ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കിയാണ് വ്യോമസേന സ്വീകരിച്ചത്. വ്യോമസേനാ മേധാവി ആര്‍.കെ.എസ്. ബദൗരിയ റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനെത്തി.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1.40ഓടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രമേഖലയിലേയ്ക്ക് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ ആകാശപരിധിയിലെത്തിയ വിമാനങ്ങള്‍ അറബിക്കടലില്‍ വിന്യസിച്ചിരുന്ന നാവികസേനാ കപ്പല്‍ ഐഎന്‍എസ് കൊല്‍ക്കത്തയുമായി വിമാനങ്ങള്‍ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ റഫാല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി അകമ്പടിയായി അമ്പാലയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു.

ദസോ ഏവിയേഷനില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന 36 റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അംബാലയിലെത്തിയത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സുപ്രധാന യുദ്ധവിമാനമാണ് റഫാല്‍. ഇന്ത്യ അവസാനമായി വാങ്ങിയ യുദ്ധവിമാനം സുഖോയ് 30എസ് വിമാനമാണ്. റഷ്യയില്‍ നിന്നാണ് ഇവ വാങ്ങിയത്.

The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 29, 2020

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ 17-ാം നമ്പര്‍ സ്‌ക്വാഡ്രനായ ഗോള്‍ഡന്‍ ആരോസിനാണ് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളുടെ ചുമതല. ഗോള്‍ഡന്‍ ആരോസിന്റെ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസറും ഫ്രഞ്ച് പൈലറ്റും ചേര്‍ന്നാണ് വിമാനം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ നിലത്തിറങ്ങേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ടാങ്കര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ റഫാലിന് അകമ്പടിയായി ഫ്രാന്‍സ് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഫ്രാന്‍സിന്റെ ടാങ്കര്‍ വിമാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ആകാശത്തുവെച്ച് ഇന്ധനം നിറച്ചിരുന്നു.

ടാങ്കര്‍ വിമാനങ്ങളിലൊന്നില്‍ 70 വെന്റിലേറ്ററുകളും ഒരുലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകളും 10 പേരടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധ സംഘവും ഫ്രാന്‍സ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ സഹായമായാണ് ഫ്രാന്‍സിന്റെ ഈ നടപടി.

റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ എത്തുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഹരിയാണയിലെ അംബാല വ്യോമസേനാതാവള പരിസരത്ത് ജില്ലാ അധികാരികള്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വ്യോമതാവളത്തോടുചേര്‍ന്ന് ധുല്‍കോട്ട്, ബല്‍ദേവ് നഗര്‍, ഗര്‍ണാല, പഞ്ചഘോഡ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞയുള്ളത്. വ്യോമതാവളത്തിന്റെ മൂന്നുകിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ സ്വകാര്യ ഡ്രോണുകള്‍ പറത്തുന്നതും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിരുന്നു

റഫാല്‍ എന്നാല്‍ വായൂപ്രവാഹം

പരമാവധി വേഗം-മണിക്കൂറിൽ 2223 കിലോമീറ്റർ

ഭാരം- 10 ടൺ,

24,500 കിലോഗ്രാം ഭാരംവരെ വഹിക്കാൻ ശേഷി

ചിറകുകൾ- 10.3 നീളം, 5.3 ഉയരം

രണ്ട് എൻജിനുകൾ- എം.88-2 ടർബോഫാൻ

റെയ്ഞ്ച് 3700 കിലോമീറ്റർ

കരാർ, നിർമാണം- ദസൊ ഏവിയേഷൻ, ഫ്രാൻസ്

കരാറൊപ്പിട്ടത്: 2016 സെപ്‌റ്റംബറിൽ

ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറിയത്: 2019 ഒക്ടോബർ 8

വാങ്ങുന്നത്- 36 എണ്ണം

28 സിംഗിൾ സീറ്റ്, 8 ഡബിൾ സീറ്റ്

2021 അവസാനത്തോടെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളും വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകും

ചെലവ് 59000 കോടി രൂപ

സവിശേഷത

ബഹുമുഖ യുദ്ധവിമാനം

കരയുദ്ധത്തിനു സഹായം, കപ്പലുകളെയും ആക്രമിക്കാം

ചെറിയ ആണവായുധങ്ങൾ വഹിക്കും

ആയുധങ്ങൾ

ശത്രുവിമാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള മിസൈലുകൾ

വ്യോമ-ഭൂതല മിസൈലുകൾ

30 എം.എം. ജിയാറ്റ് തോക്ക്

മറ്റ് ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ

ഇന്ത്യക്കു പ്രത്യേകമായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ

റഡാർ മുന്നറിയിപ്പ് റിസീവറുകൾ

ലോ ബാൻഡ് ജാമറുകൾ

ഇൻഫ്രാറെഡ് തിരച്ചിൽ സൗകര്യം

ട്രാക്കിങ് സംവിധാനം

നാൾവഴി

2007 - 126 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം

2011 - റഫാലും യൂറോ ഫൈറ്റർ ടൈഫൂണും വ്യോമസേനയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ

2012 - ദസൊ ഏവിയേഷൻ കുറഞ്ഞ ലേലത്തുക വാഗ്ദാനംചെയ്തു

2014 - 108 വിമാനങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കലും ദസൊയുമായി തൊഴിൽ കരാർ

2015 - ഫ്രാൻസിൽനിന്നു നേരിട്ട് 36 വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന് സർക്കാർ

2016 - ഇതിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. കരാറിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് കോൺഗ്രസ്

2018 ഡിസംബർ 14- കരാറിൽ ക്രമക്കേടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

Content Highlights: Naval Warship Welcomes Rafale Contingent, Rafale fighter jet