തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റര്‍ (എന്‍.പി.ആര്‍) സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. എന്‍.പി.ആറുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും സെന്‍സസ് മാത്രം നടത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര സെന്‍സസ് കമ്മീഷണറെയും സംസ്ഥാനത്തെ സെന്‍സസ് ഡയറക്ടറെയും അറിയിക്കും.

സെന്‍സസിന് ഒപ്പം എന്‍.പി.ആര്‍ നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വലിയ തോതില്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എന്‍.പി.ആര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്ര സെന്‍സസ് കമ്മീഷണറെ അറിയിക്കും.

എന്‍ആര്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അതിനാല്‍ നേരക്കെ പൗരത്വ നിയമ ഭേഗഗതി വന്നപ്പോള്‍ തന്നെ, ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററുമായി സഹകരിക്കല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിന്നിരുന്നു. ഒപ്പം ഇന്നലെ സമാപിച്ച സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മറ്റിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശവും വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്‍.പി.ആര്‍ നടപ്പാക്കിലെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തത്.

Content Highlights: National Population Register will not be implemented in the state, Kerala Cabinet