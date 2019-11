ന്യൂഡൽഹി: ബത്തേരിയിലെ ഗവ.സര്‍വജന ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഷെഹ്‌ല ഷെറിന്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഇടപെടുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മിഷന്‍ ഇടപെടുന്നത്.

വിഷയത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കും പോലീസ് മേധാവിയ്ക്കും നോട്ടീസയയ്ക്കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അനാസ്ഥ കാണിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷന്‍ അംഗമായ യശ്വന്ത് ജയിന്‍ അറിയിച്ചു.

ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ കമ്മിഷന്‍ സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് തെളിവുകള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംഭവം അതീവ ഗൗരവമായാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്നും കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഇന്ന് തന്നെ നോട്ടീസയയ്ക്കുമെന്നും കമ്മിഷന്‍ സൂചന നല്‍കി.

