കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സർക്കാർ പ്രഥമീകാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ഒരു റിസോർട്ടെന്നേ തോന്നുള്ളൂവെങ്കിലും സംഗതി ആശുപത്രിയാണെന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നരിപ്പറ്റയിലാണ് ചിത്രം കണ്ടാൽ ഒന്ന് പോയി കിടന്നാലോയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമുള്ളത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും സ്ഥാപനം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്. മാർച്ചിൽ ന്യൂജൻ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റും മനോഹരമായ ഡിസൈനിൽ കല്ല് പാകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. എണ്ണപ്പനകളും പൂച്ചെടികളും, ഊഞ്ഞാലും, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമെല്ലാമായി ഒരു റിസോർട്ട് ലുക്ക് തന്നെ. കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ റിസപ്ഷൻ, രോഗികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സോഫ, കസേര, കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, വായിക്കാൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ രോഗീസൗഹൃദമാക്കുന്ന ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നരിപ്പറ്റ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം റിച്ച് ലുക്കായി മാറിയത്.

