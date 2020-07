തിരുവനന്തപുരം: സ്വപ്ന സുരേഷിനെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നന്ദിയോട് സ്വദേശിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. കേരള- തമിഴ്നാട് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചോദിക്കാനായാണ് സ്വപ്ന ഇയാളോട് സംസാരിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം പാലോടിന് സമീപമുള്ള കൊച്ചുതാന്നിമൂട് സ്വദേശി ഗിരീശനാണ് സ്വപ്നയെ കണ്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മങ്കയം ബ്രൈമൂര്‍ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സ്വപ്ന ചോദിച്ചതെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു. ഇന്നോവ കാര്‍ സ്വപ്നയായിരുന്നു ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്നും കാറില്‍ ഇവരോടൊപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടത് എന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു.

അപ്പോള്‍ ആളെ മനസിലായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പത്രങ്ങളില്‍ സ്വപ്നയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടതോടെയാണ് വഴി ചോദിച്ച സ്ത്രീ സ്വപ്നയാണെന്ന് മനസിലായത് - ഗിരീശന്‍ പറയുന്നു. മങ്കയം ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപമുള്ള കാട്ടിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ നിരവധി വഴികളുണ്ടെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മങ്കയം ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ സന്ദര്‍ശകരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത.

ഇതും സ്വപ്ന ഇതുവഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാം എന്ന സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ശനിയാഴ്ച സ്വപ്ന ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്നും പുറത്ത് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

