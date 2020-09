തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേര് കൂടി ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാം. മന്ത്രി ആരാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി നിരന്തരം കെ ടി ജലീലിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാ അഴിമതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയന്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജനങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മനസിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

