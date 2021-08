കോഴിക്കോട്: ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കായിക താരം പി.ടി. ഉഷ. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാത്രമാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും അവര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. മോഹന്‍ ഭാഗവതിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

നാഗ്പുരില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യാസ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മൂവ്‌മെന്റ് ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ് (ഐഐഎംയുഎന്‍) എന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആ ചിത്രം എടുത്തത്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു പരിപാടി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍, മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു, മോഹന്‍ ഭാഗവത് തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍ ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പവും ചിത്രം എടുത്തിരുന്നു. ഒരുവിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പി.ടി. ഉഷ പറഞ്ഞു.

തന്നെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാന്‍ മനഃപൂര്‍വമുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പി.ടി. ഉഷ ആരോപിച്ചു. ഇത് എന്നെ അപമാനിക്കലാണ്. ഞാന്‍ ദിവസവും നിരവധി പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാനല്ല. ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല, ഉഷ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: My politics is sports; met Mohan Bhagwat during an event: PT Usha