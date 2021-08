കോട്ടയം: ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ പ്രവര്‍ത്തന പരിചയം കൊണ്ടും മികവ് കൊണ്ടും തന്നെക്കാള്‍ ഈ സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹരായവര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

കോട്ടയം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്റെ പേര് പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായി ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പ്രവര്‍ത്തന പരിചയം കൊണ്ടും മികവ് കൊണ്ടും എന്നെക്കാള്‍ ഈ സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹരായവര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ട്. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പുറന്തള്ളുക.

Content Highlights: My name is not being considered for the DCC presidentship of Kottayam, says Chandy Oommen