തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഡിസ്ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അശാസ്ത്രീയ അണുനാശിനി ടണലുകളുടെ ഉപയോഗം പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

അശസ്ത്രീയ അണുനാശിനി ടണലിന്റെ ഉപയോഗം ചിലയിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഉപയോഗം പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിസ് ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ ഗേറ്റ് വേ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായി അലാസ്ത്രീയ ടണലുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരാള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഴ് പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി.

Content Highlights: must use disinfection gate way says CM