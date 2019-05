കോഴിക്കോട്: വടകരയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി സി ഒ ടി നസീറിനെതിരെ നടന്ന വധശ്രമത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന് പങ്കില്ലെന്ന് സി.പി.എം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന്‍. ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന നസീറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി ജയരാജന്‍ നസീറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

നസീറിനെ അക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണം. കുറ്റക്കാര്‍ ആരായാലും നിയമത്തിന്റെ മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.മുരളീധരന്‍, എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.ജയരാജന്‍ എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നസീറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

നസീര്‍ വധശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.പി.എമ്മിനെതിരേ ആരോപണം ശക്തമാവുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് പേരാണ് തന്നെ വെട്ടിയതെന്നാന്ന് നസീര്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയത്. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരിപ്പോള്‍ നാട്ടിലില്ല. പ്രൊഫഷണല്‍ രീതിയിലുള്ളതാണ് കൊലപാതക ശ്രമം.

നെഞ്ചില്‍ കുത്താനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞതോടെ വയറിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് കൈക്കും തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. നസീറിനോട് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ലെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നസീറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ച പി.ജയരാജന്‍ പറഞത്. സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അക്രമിച്ചുവെന്ന് നസീര്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights:murder attempt on cot naseer-mv jayarajan-has no role in the party