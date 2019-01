കൊച്ചി: മുനമ്പത്തേത് മനുഷ്യക്കടത്തല്ല അനധികൃത കുടിയേറ്റമാണെന്ന് പോലീസ്. ശ്രീലങ്കന്‍ സ്വദേശിയായ ശ്രീകാന്തനാണ് മുഖ്യപ്രതിയെന്നും ഇയാളുടെ എല്‍ ടി ടി ഇ ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐ ജി വിജയ് സാഖറെ പറഞ്ഞു.

ശ്രീകാന്തന്റെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ അഞ്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളും മറ്റു രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ അഞ്ച് പ്രധാനപ്രതികളുണ്ടെന്നും ഐ ജി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

മുനമ്പത്തുനിന്ന് പോയവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും ശ്രീലങ്കന്‍ ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നുമാണ് ഇവര്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ മുനമ്പത്തുനിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നൂറോളം പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

