മുംബൈ: ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് അപകടത്തിലായ യാത്രക്കാരിയെ റെയില്‍വേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സമയോചിത ഇടപെടല്‍ രക്ഷിച്ചു. മുംബൈ ബൈക്കുള റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

യാത്രക്കാരി വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട റെയില്‍വേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സപ്ന ഗോല്‍കറിന്റെ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് യാത്രക്കാരിയെ വലിയ അപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സപ്‌ന ഇത്തരത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. ട്രെയിനിനും പാളത്തിനുമിടയില്‍ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെ ശരവേഗത്തില്‍ ഓടിയെത്തിയ സപ്‌ന ഇവരെ വലിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

भायखला रेलवे स्टेशन PF-01 पर एक 40 वर्ष महिला करीबन 20:03 बजे चलती लोकल ट्रेन में चढने का प्रयास करते समय संतुलन बिगङने के कारण चलती लोकल से गिरते समय स्टेशन पर तैनात ऑन डियुटी महिला आरक्षक सपना गोलकर द्वारा उक्त महिला यात्री की जान बजाकर सराहनीय कार्य किया गया । @RailMinIndia pic.twitter.com/EqX2vMUu0A — Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2021

കാര്യമായി പരിക്കേല്‍ക്കാത്ത യാത്രക്കാരി ഉടന്‍ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെയും റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടികളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ വന്‍ ഹിറ്റായി. നിരവധി പേരാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയത്.

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളില്‍ ഒരു കാരണവശാലും കയറാന്‍ ശ്രമിക്കരുതെന്നും റെയില്‍വേ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

Content Highlights: Mumbai Cop Saves Woman Who Slipped Trying To Board Moving Train