കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരംറോഡില്‍ വികസന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാല്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ റോഡില്‍ വലിയ ചരക്കുവാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്ന മള്‍ട്ടി ആക്സില്‍ ട്രക്കുകള്‍ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നാടുകാണി ചുരം വഴിയോ, കുറ്റ്യാടി ചുരം വഴിയോ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് കളക്ടര്‍ എസ്. സാംബശിവറാവു അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേമ്പറില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് ചുരത്തില്‍ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. യോഗത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ആര്‍.ടി.ഒ എ.കെ ശശികുമാര്‍, താമരശ്ശേരി ട്രാഫിക് എസ്.ഐ യു.രാജന്‍, എന്‍.എച്ച് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ വിനയരാജ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

നേരത്തെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മള്‍ട്ടി ആക്സില്‍ ബസുകള്‍ക്കും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രാവാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

