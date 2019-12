കോഴിക്കോട്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സി.പി.എം സമരം വഴിപാട് മാത്രമാണെന്ന് കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന് ആത്മാര്‍ഥതയില്ല. പിണറായി വിജയന് എന്നും മൃദുഹിന്ദുത്വ നിലപാടാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സംയുക്തസമരത്തെ താന്‍ എതിര്‍ത്തതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു.

''ഞാന്‍ പറയുന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട്. നിലപാട് മാറ്റണമെങ്കില്‍ കെ പി.സി.സി. യോഗം ചേര്‍ന്ന് തീരുമാനിക്കണം''. തന്നെ വിമര്‍ശിച്ച വി.ഡി സതീശനെ പോലുള്ളവരുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ അച്ചടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനാണ്. ബിജെപിയെ എന്നും ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തകന്‍. പക്ഷെ മൃദുഹിന്ദുത്വ നയം സ്വീകരിച്ച് വരുന്നവരാണ് സി.പി.എമ്മും പിണറായി വിജയനും. അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനായിരുന്നു ദേശീയതലത്തില്‍ വര്‍ഗീയതയ്ക്കെതിരായ യോജിച്ച പോരാട്ടത്തിനെതിരേ രംഗത്ത് വന്നത്. അത് തകര്‍ത്തത് പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സി.പി.എമ്മാണ് സംയുക്ത സമരത്തെ എതിര്‍ത്ത എനിക്കെതിരേ ഇപ്പോള്‍ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുന്‍കാല നിലപാട് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് സി.പി.എം. തുറന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസ് എടുക്കുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂട ഭീകരതയെയാണ്‌ കാണിക്കുന്നത്. യോഗി ആദിത്യനാഥും യെദ്യൂരപ്പയും പിണറായി വിജയനും ഒരേ തൂവല്‍പക്ഷികളാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

