കോഴിക്കോട്: ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മത്സരിക്കണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചാല്‍ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മത്സരരംഗത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ആവേശം വര്‍ധിക്കും. എന്നാല്‍, മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആവേശത്തിന് കുറവുണ്ടാകില്ല. മത്സരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നകാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്- മുല്ലപ്പള്ളി വിശദീകരിച്ചു. സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന എ.ഐ.സി.സി. തീരുമാനം സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു.

സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരു കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥി മതിയെന്നും ശനിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 25-നകം സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് നല്‍കാനും റഫാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഊന്നിയുള്ള പ്രചരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കാനും യോഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തില്‍നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ.പി.സി.സി. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

