തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ്. സിക്‌സറടിക്കുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ രാജി കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടനയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും എത്രയുംവേഗത്തില്‍ പുന:സംഘടന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനില്ലെങ്കിലും സംഘടന സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ രാജി പുന:സംഘടനയെ ബാധിക്കില്ല. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആറുസീറ്റിലും ഞങ്ങള്‍ സിക്‌സറടിക്കും- മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

കെ.പി.സി.സി. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് മുല്ലപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ഞായറാഴ്ച ചേരുന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടനയാണ് പ്രധാന അജണ്ട.

