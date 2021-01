തിരുവനന്തപുരം : സോളാര്‍ ലൈംഗികാരോപണ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതവും വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെയുള്ളതും ആണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. മൂന്ന് ഉന്നതരായ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷിച്ച് യാതൊരു കഴമ്പുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസാണിതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"മൂന്ന് ഉന്നതരായ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷിച്ച് യാതൊരു കഴമ്പുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂടിയ കേസാണിത്. തിരഞ്ഞൈടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഏത് സമയത്തും വരാം. ആ സമയത്താണ് പിണറായി വിജയന്‍ ഈ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കുന്നത്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം മുന്നില്‍ക്കണ്ട്‌ കൊണ്ടുള്ള ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ്. നേട്ടങ്ങള്‍ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത സര്‍ക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഇരുട്ടില്‍ തപ്പുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ സ്വഭാവ ഹത്യനടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെയും യുഡിഎഫിനെയും തകര്‍ക്കാനാണ് വ്യാമോഹമെമെങകില്‍ അത് നടക്കില്ല".

എപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളോട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ബഹുമാനം ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരിനെ തകിടം മറിക്കാനാണ് എത്തിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറ്. സിബിഐക്ക് എതിരെ മുറവിളി കൂട്ടറുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പും പ്രസ്താവനകളിലെ വിരോധാഭാസവും പൊതു സമൂഹത്തോടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. പെരിയ കൊലപാതകവും ഷുഹൈബ് കൊലപാതകവും സിബിഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ കോടികള്‍ ചെലഴിച്ച സര്‍ക്കാരല്ലെ ഇതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട് എത്രമാത്രം അപലപനീയമാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

