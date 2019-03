കോട്ടയം: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതില്‍ മനപ്രയാസമുണ്ടെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ സിപിഎമ്മിനെയല്ല വിമര്‍ശിച്ചതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരേ ഒരു പാര്‍ട്ടി ഡല്‍ഹിയില്‍ അന്തര്‍നാടകങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും രാഹുലിന്റെ വരവ് ചിലരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന സിപിഎമ്മിനെതിരാണെന്ന വ്യഖ്യാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മുല്ലപ്പള്ളി ഇത് നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

"സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം അട്ടിമറിച്ചതിന് വിമര്‍ശിച്ചത് സിപിഎമ്മിനെയല്ല. നാടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. സിപിഎമ്മിനെ കുറിച്ചും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പങ്കുവെക്കും", മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനോടും മുല്ലപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു. തീരുമാനം എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ലീഗിന്റെ ആശങ്കയെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത്.

"പലപ്പോഴും വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടാതെ പോവുമ്പോള്‍ അവിടത്തെ പ്രവര്‍ത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉത്കണ്ഠ എല്ലാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കു വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. ലീഗിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കളുമായും ഞാന്‍ സംസാരിച്ചു.ആ കാര്യങ്ങള്‍ അവരെന്നോട് സംസാരിച്ചു.അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. അതിലപ്പുറം ആശങ്ക അവര്‍ക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല", മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

content highlights: Mullappally Ramachandran on Rahul Gandhi candidateship in Wayanad and CPM Involvement