തിരുവനന്തപുരം: ആരെയും ഭയപ്പെടാതെയും ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താതെയും തന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിര്‍വഹിക്കും എന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് സ്ര്പിംഗ്‌ളര്‍ കമ്പനിയുമായുള്ള ഇടപാടിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നടത്തിയതെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. സ്ര്പിംഗ്‌ളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലു വിളിച്ചു.

2017-ല്‍ ജസ്റ്റിസ് പുട്ട സംവാമിയുടെ വിധി പ്രകാരം വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ അയാളുടെ മൗലികാവകാശത്തില്‍ പെടുത്തിയാണ് സുപ്രീം കോടതി കാണുന്നത് എന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കറിയില്ലേ എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചു. സ്ര്പിംഗ്‌ളര്‍ കമ്പനി സ്വകാര്യ-വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുമ്പോള്‍ വ്യകതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏതൊരു കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോഴും അന്നത്തെ തീയതി കരാറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് പ്രാഥമികമായ നടപടിക്രമമാണ്. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ഐ.ടി. വകുപ്പും സ്ര്പിംഗ്‌ളര്‍ കമ്പനിയും തമ്മില്‍ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ണായകമായ പര്‍ച്ചേസ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഐ.ടി. സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പിനൊപ്പം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓര്‍ഡര്‍ ഫോമില്‍ സ്ര്പിംഗ്‌ളറിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പിനൊപ്പം 2020 ഏപ്രില്‍ 2 എന്ന് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഐ.ടി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പിനൊപ്പെം എന്തുകൊണ്ട് തീയതിയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നോണ്‍ ഡിസ്‌ക്ലോസര്‍ എഗ്രിമെന്റ് വ്യാജമാണ് എന്ന സംശയം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും തെളിവ് സഹിതം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രേഖ ഒപ്പ് വച്ചത് 2020 മാര്‍ച്ച 4-ന് ആണെന്ന് രേഖയില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പി.ഡി.എഫില്‍ ഇത് 2020 ഏപ്രില്‍ 14-ന് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏപ്രില്‍ 19-ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ശേഷം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രേഖ എന്നാണ് തെളിയുന്നത് എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സി.പി.എം. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ 2018 മാര്‍ച്ച് 24-ന് വിവര ചോര്‍ച്ച സംബന്ധമായി സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ ചോര്‍ച്ചയുടെ ആഘാത പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ പ്രമേയം ഐ.ടി. രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമെല്ലാം ഗഹനമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ആ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ അന്നത്തെ സി.പി.എമ്മിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും എന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി സീതാറം യെച്ചൂരിക്കും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ടിനും ഈ കാര്യത്തില്‍ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ര്പിംഗ്‌ളറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ ഇവര്‍ തയ്യാറാകുമോ എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചു.

374 കോടി അഴിമതി നടത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലാവലിന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതിക്കേസില്‍ ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി മുമ്പാകെ കൈയും കെട്ടി നില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വീണ്ടും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ചോദിച്ചു. സുതാര്യനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു വി.എസ്. അച്യുതാന്ദനെന്നും എന്നാല്‍ നിറയെ നിഗൂഢതകള്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന്‍ എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ആരോപിച്ചു.

