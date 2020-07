തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെതിരായി തെളിവുകള്‍ പുറത്ത് വന്നാലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ കേസെടുക്കില്ലെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുള്ള ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്തോറും തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ഉന്നത ബന്ധങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ സ്വാധീനവുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് ബി.ജെ.പിയും സി.പി.എമ്മും ഒത്തുകളിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. കേസ് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അണിയറയില്‍ നടക്കുന്നത് - മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു.

മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്‍.ഐ.എ. വിട്ടയച്ചതും സംശയാസ്പദമാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദം മുതലെടുത്ത് പ്രതികള്‍ തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നെന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ വാദം വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

കര്‍ശന നിയന്ത്രണമുള്ള സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികള്‍ കടന്ന് പ്രതികള്‍ക്ക് സി.പി.എം. ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തില്‍നിന്നു ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന കര്‍ണ്ണാടകത്തിലേക്ക് നിര്‍ഭയമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയ ശക്തികേന്ദ്രത്തിലേക്കും അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നില്ല. ഇതിനിടെ സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് സംഘത്തെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള നീക്കവും നടന്നു - മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര- കേരള സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണത്തോട് താല്‍പര്യമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കേസില്‍ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം വേണമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം ഇരുസര്‍ക്കാരുകളും അംഗീകരിക്കാത്തതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. രാജ്യസുരക്ഷയെ വരെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി കേസില്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ ഇടപെട്ടില്ല എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടികള്‍ ഒതുങ്ങി. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസിന് കേസെടുക്കാമായിരിന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെയും കേരള പോലീസിന്റെയും ആത്മാര്‍ത്ഥത ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് - മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു.

