കോഴിക്കോട്: ആശയപരമായി യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എല്‍ ജെ ഡി നേതാവ് എം പി വീരേന്ദ്ര കുമാര്‍ എം പി

എല്‍ ജെ ഡിയെയും മറ്റു മൂന്നുപാര്‍ട്ടികളെയും എല്‍ ഡി എഫില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടതുമുന്നണി കണ്‍വീനര്‍ എ വിജയരാഘവന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാര്‍. വിശാല ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വരാനിരിക്കുന്നത് ബൗദ്ധികമായി തകര്‍ക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. പരസ്പരം സംസാരിക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്നു തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്‍ ജെ ഡി, കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി), ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്, ഐ എന്‍ എല്‍ എന്നീ പാര്‍ട്ടികളെയാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലെടുത്തത്.

