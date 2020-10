തിരുവനന്തപുരം: ഇന്‍കെലിന്റെ എം ഡിയായിരുന്ന എം പി ദിനേശനെ മാറ്റി പുതിയ എം ഡിയായി കെ മോഹന്‍ലാലിനെ നിയമിച്ചു. ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡുമായി കലഹത്തിലായിരുന്നു എം പി ദിനേശ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ പുതിയ എം ഡിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്‍കെലിന്റെ എം ഡിക്ക് ശമ്പളമായി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. പാചകക്കാരന്റെ അലവന്‍സ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത് പോരെന്നും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നുമായിരുന്നു എം പി ദിനേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ സ്വന്തമായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമായി എഴുതി എടുത്തു എന്ന പരാതിയും ഇന്‍കെലിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിലുണ്ട്.

നാലായിരത്തോളം കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്‍കെല്‍. എംപി ദിനേശിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്‍കെലിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചില എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എം പി ദിനേശിന് സാങ്കേതികപരമായുള്ള യോഗ്യതകള്‍ ഇല്ല. ഇത് ഡയറക്ടര്‍ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ മാസത്തിലാണ് എം പി ദിനേശ് എം ഡിയായി ചുമതലയേറ്റത്.

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി എംഡിയായിരുന്ന എം പി ദിനേശ് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി ബാക്കി നിലനില്‍ക്കെയാണ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി വിട്ടത്. പിന്നാലെയാണ് ഇന്‍കെലിന്റെ എം ഡിയായി ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നത്.

Content Highlights: MP Dinesh replaced by Inkel MD K Mohanlal is the new MD