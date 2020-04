തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തില്‍ എം.കെ. രാഘവന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീല്‍. വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കമന്റ് വന്നതോടെ നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ, സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഏതെങ്കിലും പ്രവാസി സംഘടനകള്‍ക്കോ വ്യക്തികള്‍ക്കോ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. എന്തെന്നാല്‍ അവരെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു പാര്‍ലമെന്റ് മെമ്പര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ വ്യാപ്തി കൈവരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എം.കെ. രാഘവന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ തലവനായ പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. അതിനൊന്നും അവസരമില്ലാത്തവര്‍ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീതിപീഠത്തെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നില്ല വേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ശക്തമായി തന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയണമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ തന്റെ വാദത്തില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാന്‍ എംപിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് നാം മനസിലാക്കേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്തും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ കമന്റ് വന്നതോടെ പറയുന്ന ഒരു കാലയളവിലേക്ക് എങ്കിലും നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യാം. സുപ്രീം കോടതിയും ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റ് വഴികള്‍ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. എങ്കിലും ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരാമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: MP Approaching SC over nrc issue is Serious says K. T. Jaleel