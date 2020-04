Photo: Mathrubhumi Archives

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം അന്തര്‍സംസ്ഥാന യാത്രകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശുപാര്‍ശകളുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്. നാല് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ മാത്രം യാത്ര അനുവദിക്കാനും ആരോഗ്യ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കാനും ശുപാര്‍ശയുണ്ട്. യാത്രക്കാര്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഗതാഗത സെക്രട്ടറി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്

ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് യാത്രക്കാരുടെ വലിയ തിരക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് കര്‍ശന മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് ഗതാഗത വകുപ്പ് സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്.

പ്രധാനശുപാര്‍ശകള്‍ ഇവയൊക്കെ:

മഞ്ചേശ്വരം,മുത്തങ്ങ,വാളയാര്‍,അമരവിള ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകള്‍ വഴി മാത്രം യാത്ര അനുവദിക്കുക.

ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ വിവരശേഖരണത്തിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കും സംവിധാനം ഒരുക്കണം.

ഓരോദിവസവും എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ നിയന്ത്രണം വേണം.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വരാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്ന യാത്രക്കാര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സംവിധാനം വേണം. നോര്‍ക്കയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംവിധാനം ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താല്‍ മാത്രമായിരിക്കും യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുക.

ബസില്‍ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. മാസ്‌ക് ധരിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും വേണം യാത്ര ചെയ്യാന്‍.

content highlights: motor vehicle department submitts recommendations in connection with interstate travel after lockdown